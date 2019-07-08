С начала купального сезона в Томской области утонули пятеро детей

8 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

В Томской области с начала купального сезона утонули четверо жителей районов региона и один житель Томска, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Дети в возрасте от 7 до 16 лет погибли в Кожевниковском, Верхнекетском, Асиновском и Тегульдетском районах, последний случай произошёл в черте областного центра.

Отмечается, что в половине случаев дети гибнут из-за купания в неположенном необорудованном месте и из-за отсутствия контроля со стороны взрослых. Еще одной частой причиной трагедий является банальное неумение плавать.

«Взрослые обязаны объяснить детям элементарные правила пребывания в открытой воде - нельзя шалить, подавать ложной сигналы о помощи. Дети могут утонуть менее чем за две минуты, даже в небольшом количестве воды, поэтому нужно закрывать колодцы, любые емкости c водой на дачах и та территории частных домов. Дети должны быть очень осторожны при купании, поскольку они могут получить асфиксию от спазмов или судорогу», - подчеркнула главный педиатр департамента здравоохранения Томской области Светлана Рубейкина.

Медики призывают родителей обязательно учить плавать детей с раннего возраста и помнить о том, что купание без контроля взрослых может закончиться трагедией. Опасно купаться в неизвестных водоемах и необследованных местах, недопустимы шалости в воде, а также плавание с использованием неприспособленных для этого плавсредств, к примеру, плотов. Поскольку дети не умеют контролировать себя сами то, увлекшись купанием, могут получить переохлаждение даже при температуре воды выше 20 градусов при нахождении в воде более получаса.

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды - не ниже 18 градусов, воздуха – не ниже 22 градусов по Цельсию. В воде следует находиться не более 10-15 минут, а перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой. Также опасно нырять в неизвестных водоемах. И категорически не заходить воду в местах, где распложены запрещающие знаки.

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