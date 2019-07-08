Пожарные 10 минут реанимировали кота, спасенного из горящего дома в Томске (ФОТО)

8 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 8 июля, в Томске загорелся деревянный жилой дом по ул.Большая Подгорная, 18, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 10.22. К приезду пожарных из трехкомнатной квартиры на первом этаже шел густой дым. По словам соседей, хозяева квартиры уехали за город, оставив внутри кота и собаку. Также сообщалось, что внутри могли быть газовые баллоны.

В работу включилось звено газодымозащитной службы. В сильно задымленном помещении пожарные отыскали кота и собаку, а затем эвакуировали и газовый баллон. Около 10 минут спасатели проводили реанимацию кота, сейчас угрозы для жизни животного нет. Собака не пострадала.

Пожар удалось ликвидировать в 10:47. В результате пожара в квартире выгорела ванная комната на площади 4 кв.м. В ликвидации было задействовано 7 единиц техники и 26 человек.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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