Росавиация выпустила приказ о выкупе земель для реконструкции ВПП в томском аэропорту «Богашево»

8 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» должно изъять и выкупить от лица РФ несколько земельных участков на территории томского аэропортового комплекса «Богашево» для реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на приказ Росавиации.

Речь идет о выкупе 10 участков общей площадью 18,202 тыс. кв. метров на территории действующего аэропортового комплекса и поселка Аэропорт. Из данных публичной кадастровой карты следует, что под выкуп, в том числе, попала часть мест для стоянки самолетов и земли, на которых располагаются хозпостройки: гараж, ангары аэродромной техники.

Как сообщалось, Росавиация объявила конкурс с ограниченным участием на реконструкцию аэропортового комплекса «Богашево», в том числе ВПП. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,81 млрд рублей. Ведомство завершило прием заявок на конкурс, рассмотрит их 11 июля. Список участников не раскрывается.

Подрядчик должен будет до 1 ноября 2022 года оснастить ВПП новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Запланирован и ряд других работ.

Аэропорт имеет одну асфальтобетонную ВПП класса «B» размерами 2,5 тыс. м на 50 м.

Совладельцами ООО «Аэропорт Томск» являются ООО «Новапорт Холдинг» (74,92%) и Фонд госимущества Томской области (25,08%).

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