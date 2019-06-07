На томские улицы вышла поливомоечная техника

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2019 // Фото: admin.tomsk.ru

Сегодня днем специализированная техника муниципального предприятия выведена на мойку ограждений по ул. Елизаровых на участке от ул. Шевченко, по ул. Яковлева на мосту через Ушайку, по пр. Ленина от пер. Плеханова до пл. Батенькова, вдоль Ново-Соборной площади. Также ограждения будут приведены в порядок на Коммунальном мосту с прилегающими развязками, ул. Елизаровых и Яковлева.

Как сообщает пресс-служба мэрии, заездные карманы и парковки увлажняют сегодня по ул. Шишкова. Окашивать газоны планируют по ул. Дзержинского и пр. Ленина. По ул. К. Маркса, 19 сегодня будут красить ограждения.

В ночь на пятницу наводили чистоту по ул. Обруб, Шишкова, Р. Люксембург, Гагарина, К. Маркса, в пер. 1905 года. Тротуары, парковки и заезды мыли в районе пл. Новособорная и по ул. Советская.

За прошедшие сутки силами САХ вывезено на полигон почти 50 тонн уличного мусора, 574 тонны твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, газоны привели в порядок на 23, 5 тыс. «квадратов».

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