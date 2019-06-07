Пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома в Томске

7 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера вечером, 6 июня, в Томске в многоэтажном доме по ул.Новосибирская, 45 произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 19.16. К приезду пожарных подъезд был сильно задымлен. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали 10 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 19.34. В результате в ванной одной из квартир оплавились пластиковые панели на площади 0.2 кв.метра.

Причина пожара устанавливается.

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