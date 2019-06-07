Проект амбулаторно-поликлинического центра в Томске прошел экспертизу

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2019 // Фото: Владимир Дударев

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Томске амбулаторно-поликлинического центра, который войдет в состав Международного института биологических систем имени Сергея Березина. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Березинский» центр в Томске построят около областной клинической больницы, в районе Северного медицинского городка. Ежедневно здесь смогут проходить обследование до ста пациентов.

Общая площадь четырехэтажного здания центра составит 3500 кв.м Здесь разместятся диагностическое отделение, где будет установлен аппарат МРТ, помещения функциональной диагностики, ультразвуковых исследований и эндоскопии. Отделение радионуклидной диагностики будет состоять из подразделения диагностики и блока помещений радионуклидного обеспечения с бункером циклотрона. Также в центре будут работать отделения химиотерапии и амбулаторно-поликлинического приема с кабинетами врачей различного профиля. Стационар в центре не предусмотрен.

Планируется, что продолжительность строительства амбулаторно-поликлинического центра, проект которого был рассмотрен Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, составит один год.

Медицинский институт имени Сергея Березина открылся в августе 2003 года в Санкт-Петербурге: тогда это было первое в России частное отделение магнитно-резонансной томографии, которое вскоре расширилось до сети диагностических центров. За пятнадцать лет работы в них было проведено 7,5 млн МРТ-исследований. Подсчитано, что каждая пятая магнитно-резонансная томография в России выполнена в отделениях этого института.

Тэги/темы: