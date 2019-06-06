В Стрежевом отец заплатил 50 тыс. рублей оплатил долг сына по алиментам

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2019 // Фото: Pixabay.com

Считая себя ответственным за поведение мужчина оплатил 70% его долга по алиментам, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Стрежевчанин задолжал на содержание ребенка около 60 тыс. рублей. Приставы наложили арест на его счета, но денег там не оказалось. При этом должник нигде не работал и не имел ни недвижимости, ни транспортных средств.

Фактически должник стал претендентом на возбуждение в отношении него дела об административном правонарушении за неуплату алиментов. Во время рейда приставы пришли на адрес проживания должника, однако его там не оказалось. Служители закона оставили извещение о явке в отдел в дверях.

"На следующее утро взыскатель принесла приставу расписку о получении 50 тыс. рублей, что составляет почти 70% от суммы задолженности. Она пояснила, что деньги ей дал отец должника, бывший свекр", - говорится в сообщении.

Мужчина, увидев в дверях извещение, зашел на сайт УФССП (сервис «Узнайте о своих долгах»), убедился в наличии задолженности сына и решил лично внести деньги на содержание внука в счет погашения долга.

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