Томичи смогут проверить свои знания о массовой культуре на гик-квизе GEEK WARS

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2019 // Фото: Vk.com/geek_wars_tomsk

Третий гик-квиз GEEK WARS пройдет в Томске 23 июня в рестобаре «Капитал». На нем все желающие смогут проверить свои знания о массовой культуре, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

Гик-квиз — это способ проверить свои знания о кино, мультфильмах, сериалах, играх, аниме, фантастике. Участвовать может любой желающий. Для этого необходимо создать команду от трёх до шести человек и подать заявку в группе ВКонтакте. Стоимость участия — 200 рублей с человека (взнос за организацию) и 1000 рублей со стола (общий чек).

Впервые гик-квиз в Томске прошёл в 2015 году, автором этой идеи и организатором был Владимир Неделько из команды гик-конвента «CON.Версия». В 2018 году их начали проводить Евгения Нестеренко и команда необычной библиотеки «Зелёная лампа». После закрытия «Лампы» проект не забросили и дали ему название «GEEK WARS». Ближайшая игра станет третьей в этом году.

«Идея была не совсем наша, но мы ее сразу поддержали, потому что это действительно уникальное мероприятия для молодежи. Собираешь команду друзей и вы отвечаете на вопросы — но не про что-то интеллектуальное, а про свои увлечения. Побеждает тот, кто внимательнее читал Гарри Поттера или больше раз проходил Skyrim. А потом еще получаете крутые тематические призы от партнеров квиза», — сообщают организаторы, отмечая, что возраст участников квиза варьируется от 8 до 45 лет.

Сейчас на игры приходит около десяти команд. Ближайшая цель — сделать квиз в Томске стабильным и увлекательным. Вопросы для каждой игры организаторы пишут сами всей командой и стараются каждый раз придумать что-то новое и необычное. В дальнейшей перспективе планируется проводить игры в других городах России.

Третий томский GEEK WARS стартует в 14.00. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

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