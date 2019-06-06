Молодой мужчина погиб, упав с крыши 17-этажного дома в Томске

6 июня 2019 / Томский Обзор

Следственное управление СКР по Томской области выясняет обстоятельства гибели 18-летнего мужчины, который упал с крыши 17-этажного дома, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По факту гибели молодого человека у 17-этажного дома на улице Большой Подгорной проводится проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение», — сказал представитель пресс-службы.

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