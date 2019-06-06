Мужчину засыпало землей в томском поселке (ФОТО)

6 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Накануне, 5 июня, в поселке Апрель на одной из улиц в траншее мужчину засыпало землей, сообщает Александр Новосельцев (ТО ПСС).

Инцидент произошел во второй половине дня. До приезда спасателей очевидцы пытались самостоятельно освободить пострадавшего. Им удалось освободить голову и часть грудной клетки, обеспечив мужчине дыхание. Прибывшие на место спасатели дополнительно расширили траншею и освободили пострадавшего, после чего достали его с помощью спасательной косынки и веревки.

Во время спасательных работ мужчина оставался без сознания. Его передали врачам «скорой».

Фото: ТО ПСС

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