День Академгородка в Томске отметят шествием, ярмаркой и конкурсом КВН

6 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В выходные, 8 и 9 июня, в Томске отметят День Академгородка. В эти дни здесь пройдут шествие, ярмарка, конкурс КВН и много другое, сообщают организаторы.

Подготовка к празднику шла 4 месяца.

«22 декабря ушел из жизни автор идеи член- корреспондент Российской академии наук Сергей Григорьевич Псахье, в этом году впервые праздник будет проходить без него. Для нас это большая утрата, и на торжественной линейке будут произнесена речь о памяти этого замечательного человека», - сообщает член Оргкомитета Галина Юрченко.

Важнейшая часть программы мероприятия – торжественное шествие с декорированными колоннами, состоящее из 400 человек. Возглавлять его будет объединение «Синяя птица».

По традиции , вдоль фасада академического арбата по адресу ул.30-летия Победы, 5 будет проходить ярмарка, в которой мастера могут принять участие абсолютно бесплатно.

На конкурсе КВН участники будут шутить не только о насущных проблемах, но и на темы проблем современной науки. Конкурс будут оценивать жюри, в которое войдут Наталия Недялко, начальник отдела СибТУ Минобрнауки, Галина Лозовая, генеральный директор Дома учёных СО РАН, Вера Долженкова, главный редактор областной газеты «Томские Новости», Владимир Харьков, д.б.н., НИИ генетики, Влад Хрусталёв, артист Театра драмы, Закир Валиев, артист Северского театра музкомедии, Алексей Колосов, томский шоумен, Андрей Ефремов, популярный томский радиоведущий.

В спортивных соревнованиях и на сцене томичи увидят профессионалов из разных областей. Дом ученых успешно сотрудничает с членами профсоюзных организаций и с Томским НИМЦ. В турнирах по волейболу и футболу примут участие энергетики, медики , команда из новосибирской делегации.

На завершающем концерте томичи увидят выступления трио Миссис Хадсон , творческих коллективов, лицеистов.

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