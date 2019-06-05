Прокуратура и МЧС начали проверки лесопромышленных предприятий после пожаров на лесопилках
Прокуратура Томской области с привлечением сотрудников главного регионального управления МЧС начала проверки противопожарной безопасности предприятий лесопромышленного комплекса региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».
«После пожара на пилораме в конце мая наше управление (МЧС по Томской области — прим.ред) активизировалось, планируются проверки (противопожарной безопасности — прим.ред.) предприятий ЛПК. Прокуратура уже начала эти проверки с привлечением наших сотрудников. На следующей неделе будут работать в Первомайском районе», — сообщил начальник отдела госнадзора в области ГО и ЧС главного регионального управления МЧС Алексей Пашин.
По его данным, в Томской области порядка 400 предприятий ЛПК, большая часть из них — это малый и средний бизнес.
«Непосредственно МЧС намерено провести плановые проверки, план составляется на 2020 год и последующие годы. Список будет в открытом доступе, владельцы данных предприятий смогу заблаговременно устранить нарушения, если они есть», — подчеркнул Пашин.
Как сообщалось, 20 мая в Томске произошел крупный пожар на пилораме в северо-западной части Томска. Его тушили 17 часов. Огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. метров.
29 мая в том же районе произошел еще один пожар на 100 кв. м, пожарным удалось предотвратить распространение огня на большую территорию.