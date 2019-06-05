В Томском областном музее покажут «Шароверт» и «Световой инерциоид»

5 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей им.М.Б.Шатилова

Завтра, 6 июня, в Томском областном краеведческом музее им.М.Б.Шатилова (пр.Ленина, 75) откроется выставка кинетической скульптуры Николая Панафидина «Арт-кинетика».

Николай Панафидин — инженер механик, который может создать мобильный реквизит для спектаклей, экспериментальный образец аортокоронарного клапана, а также настоящие произведения искусства — кинетические объекты.

«Технология магнитной левитации позволяет Ангелу свободно парить в пространстве. В объекте „Идущий“ сложно сбалансированное движение идущего человека в круге отсылает нас к идее соотнесённости человека и Вселенной, пропорциональности тела витрувианского человека Леонардо да Винчи. „Чёрный куб“, „Шароверт“, „Световой инерциоид“, визуализирующий сложное явление передачи импульсов внутри инерционных масс и гравитационных полей», — сообщают организаторы.

Объекты Николая Панафидина показывались на выставках в Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Москве, Мюнстере (Германия).

Выставка откроется в 16.00.

Фото: Томский областной краеведческий музей им.М.Б.Шатилова

Тэги/темы: