На Дне города перед томичами выступят ЮДИ и «Вавилон»

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2019 // Фото: Vk.com/udi_junior

В пятницу, 7 июня, на Ново-Собоной площади пройдет танцевальная программа с участие известных танцевальных коллективов «ЮДИ» и «Вавилон», сообщает пресс-служба мэрии.

Танцевальная программа пройдет с 20.00 до 21.00 в рамках празднования 415-летия города Томска и станет завершающей точкой всего праздничного дня.

На одной сцене выступят хореографические коллективы ВУЗов Томска — Театр танца «Зеркало» им. Л. Латышевой и коллектив «Unicorn Dance» из ТГУ, коллективы «Flash» и «Attention» из ТУСУР, а также знаменитые коллективы города — Дэнс-команды «ЮДИ» и «ЮДИ-Junior», муниципальный народный ансамбль современного танца «Шоу-балет «Вавилон» и образцовая студия современной хореографии «Экзерсис». Всего в День города со сцены поздравят томичей более 50 творческих коллективов и 30 сольных артистов.

Яркие номера, акробатические трюки, зажигательная музыка станут красивым завершением вечерней программы.

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