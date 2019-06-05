Томские нейрохирурги БСМП выполнили редкую операцию на позвоночнике

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2019 // Фото: Область здоровья

Нейрохирурги томской Больницы скорой медицинской помощи впервые в регионе провели минимально инвазивную операцию по установке протяженной конструкции для фиксации перелома позвоночника. Сейчас пациент находится на амбулаторном долечивании, чувствует себя хорошо, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

Конструкцию из 8 винтов чрезкожным доступом впервые в Томской области установили нейрохирурги Больницы скорой медицинской помощи. Обширная сопутствующая патология и остеопороз не позволяли пациенту с переломом поясничного позвонка провести оперативное лечение по стандартной методике.

«Это минимально инвазивная операция. Конструкция была имплантирована через несколько мелких кожных разрезов, сквозь мышцы, благодаря этому практически отсутствует интраоперационная кровопотеря, и повреждение мышц остается минимальным. Благодаря такой методике оперативного лечения пациент гораздо раньше возвращается к обычной жизни: сокращаются сроки лечения, значительно уменьшается болевой синдром после операции, а также существенно снижается риск инфекционных осложнений в послеоперационный период», - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Юлий Кубецкий.

Томская больница скорой медицинской помощи является травмоцентром первого уровня. В среднем за год врачи БСМП выполняют более 4000 операций, из них больше 20 % – малотравматичные и высокотехнологичные оперативные вмешательства. Уровень, объем и результаты оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи позволяют БСМП находиться в одном ряду с ведущими травмоцентрами России и зарубежья.

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