В Томске отметят День рождения Пушкина

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2019 // Фото: vk.com/opentsu

В четверг, 6 июня, в день 220-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина «Открытый университет» Томского госуниверситета совместно с филологическим факультетом проведут литературно-художественный вечер «...Ваш Пушкин», сообщают организаторы.

С 17.00 для всех желающих в Пушкинском сквере у памятника поэту будет работать «Свободный микрофон» — прочитать любимые стихи Александра Сергеевича или свои собственные сочинения сможет любой желающий.

В 18.30 стартует «Театр под открытым небом». Всех участников дня Пушкина ждёт творческий подарок от студентов филологического факультета — театральная постановка по мотивам «Маленьких трагедий».

Также в течение всего вечера волонтеры проведут для всех желающих традиционное тестирование на знание правил русского языка.

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