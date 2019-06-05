Начальник железнодорожной станции Томск-1 задержан по подозрению во взяточничестве - источник

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2019 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники томского управления ФСБ задержали начальника железнодорожной станции Томск-1 и его заместителя по подозрению в систематическом получении взяток, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«По предварительным данным, начальник станции и его заместитель ежемесячно получали деньги от владельцев торговых точек в зоне вокзала за незаконное использование электроснабжения. Общая сумма взяток составила более 300 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что начальника и его подчиненного задержали при получении очередной взятки.

По данному факту Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц).

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