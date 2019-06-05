Автомобилисты в Томске не могут поставить свои машины на учет в ГИБДД из-за технического сбоя на серверах МВД

5 июня 2019 / Томский Обзор

Технический сбой на серверах МВД привел к невозможности поставить автомобиль на учет и сдать экзамен на водительские права, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Томску.

«В настоящее время из-за технического сбоя нельзя получить госуслугу, которая предусматривает проверку по базе ГИБДД: регистрационные действия, сдача экзамена на получение водительского удостоверения и, собственно, его получение», — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в настоящее время ведутся работы по устранению сбоя, в ГИБДД приносят извинения за неудобства.

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