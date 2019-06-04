Томичку приговорили к 14 годам колонии за убийство дочери

4 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

В Томске вынесли приговор 27-летней томичке, обвиняемой в убийстве своей месячной дочери, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Судом и следствием установлено, что в феврале 2018-го года подсудимая в течение дня вместе с мужем и сестрой употребляла спиртные напитки. В результате возникшей ссоры муж и сестра ушли из квартиры. В свою очередь подсудимая достала из детской кроватки свою дочь и несколько раз с силой бросила её на пол. Образовавшиеся телесные повреждения женщина пыталась скрыть, замазав тональным кремом.

От полученных повреждений ребенок скончался на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Во время следствия женщина полностью признала вину. Томский областной суд приговорил ее 14 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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