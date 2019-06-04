Томские библиотеки устроят развлекательные площадки для горожан на Ново-Соборной площади

4 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

«Литературная игротека» с викторинами о Томске, настольными играми, «Твистером» и читальным залом под открытым небом начнётся в субботу, 8 июня, на Ново-Соборной площади.

для всех жителей Томска и будет проходить каждую субботу лета с 16 до 19 на Ново-Соборной площади,

Как сообщается в пресс-релизе МАУ «МИБС», развлекательная площадка будет наполнена турнирами, викторинами на знание фактов о Томске, кроссвордом по сказке «Волшебник Изумрудного города», паззлами, ребусами и разнообразными играми. На «Литературной игротеке» будут организованы занятия для детей и взрослых.

«На мероприятии мы ждём всех горожан и гостей города, то есть детей, семьи взрослых, потому что каждый может найти что-то для себя. Дети могут играть, утраивать баталии, взрослые могут поиграть в то же лото, может быть даже вместе со своими детьми в «Твистер», — рассказывает заведующая отделом развития МИБС города Томска Ирина Комарова.

Проект «Муниципальной информационной библиотечной системы» объединяет 26 муниципальных библиотек, которые будут проводить субботние мероприятия.

«Организатор литературной игротеки — «Муниципальная информационная библиотечная система» города Томска. То есть каждую субботу лета это будет проходить с 16.00 до 19.00 и каждую субботу будет проводить мероприятие одна из муниципальных библиотек. В эту субботу будет проводить для горожан мероприятие библиотека «Фламинго», - рассказала Ирина Комарова.

В прошлом году в Томске проводилась акция «Книговорот по-томски в муниципальных библиотеках», в рамках которой томичи могли принести ненужные книги и взять любые понравившиеся.

«Эти мероприятия проводятся для привлечения новых читателей, для того, чтобы пояснить о том, что библиотеки есть, они проводят мероприятия и как могут и готовы проводить не только на своей территории, но и на каких-то городских площадках», — дополняет Ирина Комарова.

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