Томичей приглашают на просмотр документального фильма «В поисках Масленицы» и дискуссию

4 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 4 июня, на базе «Точки кипения — Томск» (пр. Ленина, 26) состоится кинопоказ документального фильма «В поисках Масленицы» автора Галины Брусьяниной — магистрантки факультета Высшей школы журналистики томского госуниверситета, сообщают организаторы.

Лента рассказывает о традициях проведения календарно-обрядового праздника «Масленица», в том числе и на территории Томской области.

Фильм состоит из нескольких частей: история, обряды, песни, костюмы и кухня. О каждой из них рассказывают сотрудники томских музеев, участники арт-проекта «Васильев вечер», исследователи Владимир Костин и Александр Казаркин. Завершается фильм показом празднования Масленицы в селе Семилужки Томской области.

Документальный фильм «В поисках Масленицы» стал первой работой автора. Работа над ним шла в течение 5 месяцев.

После показа состоится обсуждение работы с автором.

Начало в 19.00, вход свободный, но необходима регистрация.

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