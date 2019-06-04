Более 58 тыс. га леса в Томской области, пораженного шелкопрядом, обработают био - и химпрепаратами

Томский Обзор / Фото: 4 июня 2019 // Фото: Rsn.tomsk.ru

Томская область получила из федерального бюджета 49,3 млн рублей на обработку лесов от сибирского шелкопряда, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Средства направят на обработку 58,6 тыс. га лесов в кедровых насаждениях, орехово-промысловых зонах, а также вблизи населенных пунктов на территории Асиновского, Верхнекетского, Колпашевского, Кривошеинского, Парабельского, Первомайского и Томского районов», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на площади 4,2 тыс. га пройдет наземная обработка с применением биологического препарата, а авиационным способом планируется обработать 1,5 тыс. га с применением биологического препарата «и 52,9 тыс. га — химическим препаратом.

Как сообщалось, в 2017 году в Сибири шелкопрядом было поражено не менее 1,3 млн га лесов. Причинами резкого увеличения популяции вредителя стали теплые зима, весна, лето и начало осени. Режим ЧС вводился в Иркутской и Томской областях. Томская область в 2017 году получила 357,5 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с вредителем. Еще 100 млн рублей — софинансирование региона.

В 2018 году Томская область вновь продолжила борьбу с вредителем, получив на эти цели 80 млн рублей из федерального бюджета и выделив 70 млн рублей из регионального.

Тэги/темы: