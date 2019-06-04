Томские гиревики взяли «золото» на Чемпионате и Первенстве Европы

4 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Федерация гиревого спорта Томской области

В начале июня в Германии завершилось Первенство и Чемпионат Европы по гиревому спорту, на которых выступали два томских атлета — Дмитрий Черкашин и Ольга Морозова.

Как сообщает региональная федерация гиревого спорта, в соревнованиях приняли участие более 200 атлетов из 21 страны. .

Дмитрий участвовал в Чемпионате в составе основной (взрослой) сборной и своим выступлением принёс в актив золотую медаль, став чемпионом Европу в дисциплине «классическое двоеборье».

Ольга Морозова соревновалась в возрастной группе «Юниоры» и также стала победителем, выиграв в дисциплине «длинный цикл».

Помимо завоёванных наград в личном первенстве, Дмитрий Черкашин выступал в командной эстафете в составе сборной России, где заняли второй место, уступив сборной Украины. По итогам соревнований сборная России заняла первое общекомандное место.

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