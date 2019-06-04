Томичи проверят грамотность в День русского языка

4 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В четверг, 6 июня, во всех муниципальных библиотеках Томска пройдёт акция «Пиши грамотно», приуроченная ко Дню русского языка, сообщает пресс-служба городской МИБС.

Читателям муниципальных библиотек города предлагается проверить свои знания орфографии и пунктуации. Для этого предлагаются специальные задания. В помощь участникам акции – большой книжный фонд библиотек со словарями и справочной литературой по русскому языку.

Чтобы проверить свою грамотность достаточно прийти в любую муниципальную библиотеку и в предложенном тексте указать пропущенные буквы и знаки препинания.

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