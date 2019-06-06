Когда бизнесу не все равно. Сибирская Сервисная Компания поддержала арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства»

6 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Первый в Томске арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства», объединяющий культурное наследие и современное искусство, состоялся 31 мая — 2 июня.

Цель проекта — привлечь внимание общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» и создания в нем уникального центра современной культуры в студенческом Томске. Фестиваль организован при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодежь». Также его поддержал Томский филиал АО «Сибирская Сервисная Компания».

На лекции Евгения Стрелкова (Нижний Новгород) Фото: Владимир Дударев

В программу арт-фестиваля вошли лекции, экскурсии, мастер-классы, выставка и арт-пикник. Современные художники представили свое видение проблемы исторического наследия Томска. Гороховские склады — это кирпичное здание на набережной реки Томи. Построены они были в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова и являются памятником архитектуры федерального значения. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии. В начале 2010-х появилась идея разместить в Гороховских складах филиал Государственного центра современного искусства. Комплекс зданий был передан государственному музейно-выставочному центру «РОСИЗО».

Анастасия Куклина, организатор фестиваля Фото: Владимир Дударев

«Увлечь горожан идеей спасения архитектурного памятника от разрушения, — так озвучивает цель мероприятия куратор проекта Анастасия Куклина. — Радостно, что есть компании, которые сами выходят с инициативой и готовы оказать поддержку проекту. Мы им очень благодарны!»

Андрей

Кошелев директор Томского филиала АО «ССК» Сибирская Сервисная Компания ведет благотворительную деятельность и поддерживает проекты социальной направленности во всех регионах своего присутствия от Москвы до Усть-Кута, — рассказывает Андрей Кошелев, директор Томского филиала АО «ССК». Томский филиал ССК находится непосредственно в Томске. Наши сотрудники и их семьи живут и работают в этом городе. Нам важно, что здесь происходит. Кстати, офис нашего филиала расположен как раз рядом со зданием Гороховских складов. Мы решили поддержать этот арт-фестиваль и помочь привлечь внимание власти, общественности, бизнеса к необходимости реставрации этого памятника архитектуры. Будет хорошо, если в обозримом будущем в Томске появится уникальный центр современной культуры.

Сибирская Сервисная Компания

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