Томский губернатор рассчитывает, что «Газпром нефть» продолжит финансировать ФК «Томь», который не смог выйти в РПЛ

3 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Губернатор Томской области, президент «Томи» Сергей Жвачкин заинтересован в том, чтобы «Газпром нефть» продолжила спонсировать футбольный клуб, который уступил в стыковых матчах «Уфе» за право выступать в Российской премьер-лиге, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Глава региона отметил, что продолжит работу с генеральным спонсором (ПАО „Газпром нефть“ — прим.ред.) ФК „Томь“ по вопросам финансирования клуба и с Минспортом России — по вопросам развития спортивной инфраструктуры», — говорится в пресс-релизе.

В минувшее воскресенье «Томь» во втором стыковом матче за право играть в премьер-лиге победила «Уфу», но по итогам двух игр проиграла 1:2, оставшись на следующий сезон в Футбольной национальной лиге.

По словам главы региона, клуб ставит своей целью строительство в Томске современного стадиона, удобного для футболистов и болельщиков, а также развитие инфраструктуры для юных футболистов.

Кроме того, Жвачкин поздравил клуб и болельщиков с третьим местом в ФНЛ.

«Достоинство и мастерство, с которым игроки и тренеры преодолевали трудности этого сезона, не может не вызывать уважения. И право подняться на пьедестал почета ФНЛ наша команда честно заработала. И футбольный клуб, и болельщики, и я до последнего верили в успех „Томи“ в стыковочных матчах. Но спорт есть спорт, и побеждает сильнейший», — добавил глава региона.

В минувшем сезоне «Томь» столкнулась с финансовыми трудностями. В начале календарного года после переговоров с генеральным спонсором — «Газпром нефтью» — клуб сумел погасить многомиллионные долги.

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