Мэр Томска занял 38 место в рейтинге глав городов

3 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Глава администрации Томска Иван Кляйн стал 38-м в Национальном рейтинге мэров по данным на апрель-май-2019. К такому выводу пришли исследователи Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

В сравнении с предыдущими месяцами Иван Кляйн стабильно держится в рейтинге на 38-39 местах, а год назад он находился на 42 позиции. В топ-5 мэров вошли градоначальники Тюмени, Москвы, Казани, Ханты-Мансийска, Белгорода.

Объектами исследования стали мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного мэра, но и предлагали обосновывать свои выводы. Именно анкеты являются основным источником, на основании которого выстраиваются таблицы исследования, формулируются тексты его аналитической части.

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