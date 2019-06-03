Томская область к 2023 году закроет собственную потребность в овощах — губернатор

Томский Обзор / Фото: 3 июня 2019 // Фото: Pixabay.com

Томская область в 2021–2022 годах доведет потребление овощей собственного производства до 80-85%, что позволит закрыть собственные потребности, считает губернатор региона Сергей Жвачкин.

«По овощеводству нам — еще работать и работать. Пока мы выращиваем овощей чуть больше 40% от потребности. При этом самообеспеченность овощами с грунта составляет всего 22%. Это — ниже среднероссийского и среднесибирского показателя», — цитирует губернатора агентство "Интерфакс-Сибирь".

Позднее он уточнил журналистам, что через 2-3 года самообеспеченность достигнет 80-85% за счет расширения тепличного комплекса в селе Трубачево и оснащения его современным световым оборудованием. Еще одним фактором повышения обеспеченности населения Томской области собственными овощами станет, по мнению главы региона, уменьшение продажи овощей на экспорт, однако, «для этого необходимо, чтобы розничные сети продавали местную продукцию».

«Решать надо целый комплекс вопросов, здесь (в Томской области — прим.ред.) нет логистических центров, чтобы хранить эту продукцию, да и это не та продукция, которая будет храниться. За границу продукция идет еще и потому, что розничные сети не готовы к увеличению продаж этой продукции. Главное — не просто выпустить, но и продать по нормальной цене», — отметил губернатор.

В настоящее время в регионе работает одно крупное тепличное хозяйство — ООО «Трубачево», выращивает овощи, садовые и декоративные растения.

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