Завтра в центре Томска изменится схема движения (СХЕМА)
31 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии Томска
Завтра, 1 июня, во время празднования Дня маленького томича в центре города изменится схема движения, сообщает пресс-служба мэрии.
Движение будет ограничено:
- с 05:00 до 24:00 1 июня по пер. Спортивному от пр. Ленина до ул. Советской, по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивного
- с 05:00 до 19:00 1 июня по пер.Спортивному от ул. Советской до пр. Фрунзе, по ул. Советской от пр. Фрунзе до ул. Герцена (за исключением движения трамваев.
Томичей просят учитывать изменения и заранее выбирать для передвижения другие маршруты.
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