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Завтра в центре Томска изменится схема движения (СХЕМА)

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Завтра, 1 июня, во время празднования Дня маленького томича в центре города изменится схема движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение будет ограничено:

Томичей просят учитывать изменения и заранее выбирать для передвижения другие маршруты.

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