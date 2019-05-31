Завтра в центре Томска изменится схема движения (СХЕМА)

Завтра, 1 июня, во время празднования Дня маленького томича в центре города изменится схема движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение будет ограничено:

с 05:00 до 24:00 1 июня по пер. Спортивному от пр. Ленина до ул. Советской, по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивного

с 05:00 до 19:00 1 июня по пер.Спортивному от ул. Советской до пр. Фрунзе, по ул. Советской от пр. Фрунзе до ул. Герцена (за исключением движения трамваев.

Томичей просят учитывать изменения и заранее выбирать для передвижения другие маршруты.

Тэги/темы: