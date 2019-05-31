С завтрашнего дня томичи смогут бесплатно звонить с таксофонов по межгороду
31 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич
Завтра, 1 июня, отменяется плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, теперь бесплатно можно звонить с таксофонов на любые номера фиксированной телефонной сети в Российской Федерации.
Таксофоны универсальной услуги связи выполняют социальную функцию, являясь единственным средством связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Оператором универсального обслуживания в России является ПАО «Ростелеком».
Услуги связи, предоставляемые с использованием таксофонов универсального обслуживания
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