Томские полицейские изъяли более 13 кг наркотиков

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили свыше 13 кг наркотических средств в арендованном доме в одной из деревень Томского района, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По подозрению в организации поставок крупных партий наркотиков на территорию Сибирского федерального округа и их незаконный сбыт через закладки задержан 34-летний уроженец города Томска. Информацию о местонахождении тайников он передавал покупателям через интернет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ. Теперь мужчине грозит до двадцати лет колонии. Сейчас он находится под стражей.

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