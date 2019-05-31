В Томской области раскрыли коррупционную схему по хищению денег у предприятия «Росатома»

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники УФСБ по Томской области выявили факт хищения денежных средств АО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (АО «ОДЦ УГР») в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Как было установлено, в рамках договора подряда на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений ТЭЦ-1 ПАО ГМК «Норильский никель» (г. Норильск Красноярского края), АО «ОДЦ УГР» был заключен договор субподряда с коммерческой организацией (г. Екатеринбург).

В рамках исполнения условий договора АО «ОДЦ УГР» было осуществлено авансирование работ субподрядчику на общую сумму более 6 млн. рублей. При этом субподрядная организация для выполнения работ на объектах заказчика не привлекалась, поэтому указанный в договорах объем работ фактически не выполнен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.

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