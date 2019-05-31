У Томского аэропорта провели модернизацию парковочной системы

31 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

На привокзальной площади томского аэропорта провели модернизацию парковочной системы въезд/выезд, сообщает пресс-служба аэровокзала.

Для повышения качества обслуживания пассажиров установлено дополнительное оборудование и введен в эксплуатацию третий проезд с реверсивным движением.

«Обновленная парковочная система позволит в утренние часы „пик“ установить приоритетное направление и использовать 3 полосы движения „на выезд“. Таким образом, реверсивный способ организация движения обеспечит бесперебойный выезд с привокзальной площади, равномерно распределит поток выезжающих автомобилей по 3 полосам движения, значительно сократит время выезда и предотвратит образование „пробок“ на привокзальной площади», — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что система реверсивного движения на трех полосах начнет действовать с 1 июня.

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