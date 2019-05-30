Томской области удалось переломить негативное восприятие населением сферы здравоохранения - губернатор

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2019 // Фото: Duma.tomsk.ru

Масштабная модернизация инфраструктуры сферы здравоохранения Томской области помогла улучшить ее в глазах населения, сказал губернатор Сергей Жвачкин, выступая с ежегодным отчетом перед региональным парламентом.

«Мы переломили ситуацию, когда сфера здравоохранения в восприятии людей была одной из самых проблемных. Потому что построили систему оказания быстрой и качественной помощи в самых топовых медицинских сферах — кардиологии, онкологии и педиатрии. Причем от районного до областного звена», — цитирует Сергея Жвачкина агентство «Интерфакс-Сибирь».

Так, по словам главы региона, в 2018 году на средства частных инвесторов в регионе продолжилось строительство ПЭТ-центра, открылось отделение гемодиализа в Асине, прошел ремонт в больнице скорой медицинской помощи в областном центре, во фтизиоцентре в Тимирязевском, заново отстроили Кожевниковскую районную больницу.

Кроме того, в Бакчарском, Зырянском и Чаинском районах построили фельдшерско-акушерские пункты, в микрорайоне «Южные ворота» — общеврачебную практику, а также приобрели для городов и районов 10 новых машин скорой помощи.

При этом Жвачкин отметил, что значительная доля опрошенных людей все еще негативно оценивает ситуацию в здравоохранении.

«И я знаю об этом не только от социологов, но и из писем, из соцсетей и личных приемов. Все меньше жалоб на качество медицинских услуг, но неизменно количество жалоб на возможность быстро попасть на прием к узким специалистам», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что для решения этой проблемы «не нужны миллиарды», и выразил уверенность, что «решение командой областного здравоохранения будет принято и доведено до жителей».

Тэги/темы: