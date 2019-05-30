В Томске на Ново-Соборной появились парковки для маломобильных горожан

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2019 // Фото: Admin.tomsk.ru

Вокруг площади Ново-Соборной в Томске разметкой обозначены места для парковки маломобильных томичей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, разметка была нанесена по просьбе представителей Всероссийского общества инвалидов.

«При проектировании всех общественных пространств мы сейчас требуем обеспечить доступную среду для томичей с особыми потребностями. При этом под «маломобильными» мы понимаем не только инвалидов, но и пожилых людей, женщин с детскими колясками. В проектах предусмотрены комфортные съезды, сниженные до проезжей части бордюрные камни, тактильная тротуарная плитка. Обеспечение инвалидов парковочными местами - не менее важная задача, которую муниципалитет решает совместно с томичами», - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.

В это же время подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства продолжает наносить дорожную разметку на магистралях Томска. Специалисты определяют движение транспортных потоков, обозначают «островки» безопасности, пешеходные зоны, наносят продольную и осевую разметку. Накануне эта работа была проведена на участках пр. Кирова, Фрунзе, ул. Пушкина, Октябрьская, Средне-Кирпичная, Обруб, Шишкова, Р. Люксембург. На участках ул. Нарановича «размечены» автомобильные парковки.

В работе службы применяют специализированную технику: дорожно-маркировочную машину «Стрела К», оборудование разметки ASpro-5000RL, модульную систему нанесения дорожной разметки RoadLazer RoadPak на базе «Валдай».

Всего с начала сезона осевая и межполосная разметка нанесена почти на 90 км томских дорог, пешеходные переходы отмечены почти на 40 тыс. кв. м, на 500 кв.м – «островки» безопасности.

Администрация города просит томичей отнестись с пониманием к ведению работ по разметке, не наезжать на свежую краску и не сбивать выставленные конусы.

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