МегаФон в Сибири открывает эпоху «умных городов»

30 мая 2019 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон» / Фото: Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

МегаФон запустил инновационную сеть мобильной связи NB-IoT в четырех городах Сибири. Новый стандарт «Интернета вещей» позволит начать запуск систем «умного города» в Новосибирске, Красноярске, Омске и Томске.

Технология NB-IoT (Narrow Band — Internet of Things) работает отдельно от гражданских сетей связи 2G/3G/4G и создана специально для обмена информацией между датчиками, сенсорами, роботами и другими промышленными устройствами, образующими экосистему «умного города».

Благодаря узкой полосе частот сигнал NB-IoT может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвальные и полуподвальные помещения. Таким образом, датчики, установленные, в цехах, заводах с плотными стенами или в подвале, смогут успешно работать и отправлять необходимые данные. Кроме того, модемы NB-IoT отличаются предельно низким энергопотреблением: от стандартной бытовой литий-ионной батареи передающее устройство NB-IoT может проработать до 10 лет.

«Уже сейчас сеть NB-IoT МегаФона в Новосибирске, Красноярске, Омске и Томске состоит из более чем 500 базовых станций и охватывает почти 90% территории этих мегаполисов. Столь широкая территория покрытия позволяет начать внедрение „умных“ светофоров и „умных“ парковок, „умного“ ЖКХ, интеллектуальных датчиков сбора показаний тепла и электроэнергии и других устройств, количество которых в эпоху „умного города“ начнет стремительно увеличиваться», — технический директор территории «Дальний Восток и Сибирь» Петр Солодовник.

Высокая емкость сети — еще одна отличительная черта нового стандарта. Всего одна базовая станция NB-IoT позволяет обслуживать до 300 тысяч устройств одновременно — это в 50 раз больше по сравнению с существующими стандартами мобильной связи. Основными сферами применения NB-IoT станут ЖКХ, энергетика, транспорт, логистика, медицина, системы безопасности, городская инфраструктура и промышленность, где высокими темпами происходит внедрение автоматизированной передачи данных.

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