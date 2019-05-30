За неделю специалисты выявили более 40 нарушений в работе томских маршруток

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2019 // Фото: Владимир Дударев

За неделю сотрудники мэрии выявили более 40 нарушений в работе общественного транспорта. Сегодня специалисты муниципального Центра организации и контроля пассажироперевозок выехали на конечную остановку маршрута № 19. В связи с полученными от томичей жалобами было принято решение тщательно проверить автобусы именно этого направления.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сотрудники центра проверили ряд автобусов более чем по 40 параметрам, среди которых наличие видеонаблюдения, наличие необходимой документации, санитарное состояние салона и пр. Как пояснили представители перевозчика по маршруту № 19, компания ответственно подходит к рассмотрению каждой жалобы, выясняет причины случившегося и проводит разъяснительную работу с водителями и кондукторами, в крайних случаях, персонал несет материальную ответственность за качество оказываемой услуги.

В последнюю декаду мая специалисты ЦОиКП провели 7 проверок линейного контроля, в мкр. Подсолнухи оценили санитарное состояние конечной остановки, которое вызывало у томичей вопросы. Сегодня площадка приведена в порядок. В результате проведения линейного контроля было выявлено 41 нарушение, среди которых лидирует отсутствие кондуктора и не согласованное размещение рекламы.

«Кроме того, мы вместе с полицией разбираемся в происшествиях, в результате которых в общественном транспорте пострадали томичи. Так, в выходные стало известно об инциденте в маршрутном автобусе, в результате которого пострадала женщина. Мы запросили у перевозчика записи с камер видеонаблюдения и передали в соответствующие органы. Было установлено, что автобус ехал по правилам, не превышал скорости, однако, его подрезал другой автомобиль. В этом случае невиновность водителя была доказана», - отметил и.о. директора ЦОиКП Денис Равинский.

Проведение диспетчерского и линейного контроля организовано ежедневно, все выявленные нарушения документально подтверждены, каждая проверка сопровождается фотофиксацией нарушений, по итогу месяца анализ и результаты проверок направляются в комитет по организации пассажироперевозок департамента городского хозяйства для применения соответствующих мер, а также обо всех нарушениях уведомляются перевозчики для устранения нарушений.

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