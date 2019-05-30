Областной бюджет не сможет профинансировать строительство третьего моста через Томь - губернатор

30 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал «мечтами администрации города» проект строительства третьего моста через Томь.

«Хочу высказать свое мнение о строительстве третьего моста через реку Томь. Опять в средствах массовой информации его захотели построить мечтатели в мэрии города Томска. Позиция у меня одна: любой каприз за ваши деньги, тем более, что городская администрация у нас в последнее время хвастается профицитом. Но у области лишних 30 млрд на этот мост сегодня просто нет», — заявил губернатор, выступая с отчетом перед депутатами Законодательной думы Томской области.

Он напомнил, что строительство моста через реку Вах на севере Томской области, которое обошлось в 9 млрд, проходило на средства 3 бюджетов: областного, Ханты-Мансийского и федерального, «потому что он был жизненно необходим, люди платили за то, чтобы пересечь границу района».

Губернатор отметил необходимость строительство моста через Чулым.

«А необходимость строительство третьего моста через Томь за 30 млрд у меня вызывает вопросы. Поэтому предлагаю не витать в облаках, а ставить перед собой реальные планы», — отметил губернатор.

Он отметил, что необходимость строительства дорогостоящего сооружения вызывает вопросы.

Напомним, в апреле мэр Томска Иван Кляйн сообщил, что городская администрация ведет переговоры с инвестором о строительстве третьего моста через Томь.

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