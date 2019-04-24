Власти Томска вернулись к проекту третьего моста через Томь и ведут переговоры с инвестором

24 апреля 2019 / Томский Обзор

Администрация Томска ведет переговоры с инвестором о строительстве третьего моста через реку Томь, проект которого последний раз обсуждался в 2012 году, сообщил мэр города Иван Кляйн, выступая с ежегодным отчетом о деятельности городской администрации на внеочередном собрании гордумы.

«В строительство Левобережной дороги были вложены значительные средства — 1,5 млрд руб. (дорога не была достроена, сейчас в законсервированном состоянии — прим.ред.), они не должны быть потрачены зря. Но ее нужно увязать со строительством третьего коммунального моста. Для этого необходимо найти инвестора, мы уже ведем предварительные переговоры. Инвесторы предлагают государственно-частное партнерство (ГЧП), но тогда необходимо участие региона», — цитирует Ивана Кляйна агентство «Интерфакс-Сибирь».

Активное обсуждение проекта строительства третьего моста через Томь шло в 2011–2012 годах. Тогда ОАО «Сибмост» готовило проект на собственные средства. Предполагалось, что мост в черте города будет вантовым и будет иметь три полосы для движения в каждую сторону. Стоимость строительства оценивалась в 12-15 млрд руб.

Мэр Томска также напомнил, что в настоящее время ведется проектирование реконструкции Южного коммунального моста.

«Расчеты показали, что износ конструкций составляет 68%. В этом году предусмотрели ресурсы на проектирование, уже определен подрядчик. Срок проектирования составит два года. Однако мы должны смотреть вперед и продумывать источники финансирования для ремонта моста», — отметил Иван Кляйн.

Как сообщалось, строительство Южного моста шло с 1969 по 1973 годы, и до 1999 года, когда построили северный мост, он был единственным способом сообщения между Томском и западными районами области, а также выходом на федеральную трассу «Байкал». Последняя реконструкция проходила в 2008 году.

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