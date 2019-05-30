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В субботу во время марафона в центре Томска приостановят движение

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В субботу, 1 июня, в Томске в связи с проведением «Зеленого марафона» будет приостановлено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится с 9.00 до 14.00 и коснется следующих участков:

Томичей просят учесть изменения и заранее выбирать для движения другие пути.

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