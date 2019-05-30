В субботу во время марафона в центре Томска приостановят движение
30 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина
В субботу, 1 июня, в Томске в связи с проведением «Зеленого марафона» будет приостановлено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение продлится с 9.00 до 14.00 и коснется следующих участков:
- ул. Набережная реки Томи от пр. Ленина до здания по адресу: г. Томск, пер. Совпартшкольный, 2;
- ул. Войкова от пер. 1905 года до пер. Пристанской;
- пер. Пристанской от ул. Войкова до ул. Карла Маркса;
- пер. Малый от пер. Ванцетти до пер. Пристанского;
- ул. Карла Маркса от пер. Ванцетти до здания по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 2;
- пер. 1905 года от ул. Войкова до пр. Ленина;
- пер. Совпартшкольный от здания по адресу: г. Томск пер. Совпартшкольный, 1 до пр. Ленина;
- пер. Кооперативный от ул. Набережная реки Томи до пр. Ленина;
- элемент улично-дорожной сети пл. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Ленина.
Томичей просят учесть изменения и заранее выбирать для движения другие пути.
Тэги/темы: