В субботу во время марафона в центре Томска приостановят движение

30 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

В субботу, 1 июня, в Томске в связи с проведением «Зеленого марафона» будет приостановлено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится с 9.00 до 14.00 и коснется следующих участков:

ул. Набережная реки Томи от пр. Ленина до здания по адресу: г. Томск, пер. Совпартшкольный, 2;

ул. Войкова от пер. 1905 года до пер. Пристанской;

пер. Пристанской от ул. Войкова до ул. Карла Маркса;

пер. Малый от пер. Ванцетти до пер. Пристанского;

ул. Карла Маркса от пер. Ванцетти до здания по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 2;

пер. 1905 года от ул. Войкова до пр. Ленина;

пер. Совпартшкольный от здания по адресу: г. Томск пер. Совпартшкольный, 1 до пр. Ленина;

пер. Кооперативный от ул. Набережная реки Томи до пр. Ленина;

элемент улично-дорожной сети пл. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Ленина.

Томичей просят учесть изменения и заранее выбирать для движения другие пути.

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