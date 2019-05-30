Бывшего директора томской стройфирмы подозревают в мошенничестве

30 мая 2019 / Томский Обзор

Томские полицейские подозревают бывшего местного жителя в мошенничестве при строительстве малоэтажных брусовых домов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, подозреваемый с декабря 2017 по декабрь 2018 года, являясь директором одной из строительных организации Томска, брал на себя обязательства по строительству малоэтажных брусовых домов, и получал за это деньги. Однако в дальнейшем обязательства не он не исполнял. Таким образом подозреваемый похитил более 2 млн рублей. На данный момент потерпевшими признаны шесть человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Теперь томичу грозит до десяти лет колонии.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится работа по установлению граждан, пострадавших от преступных действий подозреваемого.

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