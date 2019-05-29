На территории деревообрабатывающего предприятия в Томске произошел пожар (ФОТО)

29 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске на территории деревообрабатывающего предприятия загорелись штабеля леса, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на ул.Профсоюзной поступило в 14.36. На месте работают 7 единиц техники и более 20 человек. Пожар локализован на площади 100 кв.метров. Сотрудники МЧС остановили распространение огня на штабеля круглого леса и готовой продукции, которые складируются на площади более 1 000 кв.метров.

Пожар удалось ликвидировать к 15.19.

Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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