Томичей приглашают на открытие летнего сезона в музейном саду

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2019 // Фото: Vk.com/tomskmuseum

В пятницу, 31 мая, в честь открытия в летнего сезона музейном саду состоится концерт под названием «От классики до джаза».

Как сообщают организаторы, для посетителей будет играть духовой оркестр в составе 28 человек. 23 из них — студенты оркестрового колледжа имени Эдисона Денисова. На концерте будут представлены 2 пьесы из кинофильмов, классические произведения, блок из трех пьес Штрауса, марш Радецкого, блок из трех пьес Штрауса.

Кроме того, собравшиеся смогут увидеть танец с саблями, послушать джазовый биг-бенд, ансамбль из трех флейт, двух скрипок, виолончели, контрабаса.

«Мероприятие является событием не только для исполнителей оркестра, но и для города в целом, так как концерт духового оркестра для Томска — явление не частое», — сообщают организаторы.

Всего билетов 200, но сад всегда рад гостям и готов вместить всех желающих.

Концерт будет проходить с 18.30 до 20.00. Количество билетов ограничено. Приобрести их можно здесь.

На июнь здесь планируется множество мероприятий. В день марафона «ярче» в музейном саду будет проходить вечерняя программа. Также в июне состоится open air. На концерте живой музыки «Моцарт с пеленок» дети смогут услышать музыку разных стилей и поиграть на инструментах. 14 июня будет проводиться конкурс PechaKucha, на котором будут представлены различные проекты, вход на мероприятие планируется свободный. 20 июня, в день защиты слонов в зоопарке, пройдет концерт «Jumbo Juice» выступит приглашенная звезда Gregg Kofi Brown.

По словам организаторов, площадка будет работать все лето.

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