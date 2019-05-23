Театр «Индиго» принял участие в Сибирском театральном форуме

Томский Обзор / Фото: 23 мая 2019 // Фото: «Аэлита»

Три дня в Новосибирске представители разных театральных профессий обсуждали актуальные вопросы театрального искусства, повышали квалификацию и знакомились с новыми технологиями. На форум съехалось порядка 500 театральных деятелей всех профессий: от актеров и режиссеров до руководителей театров.

Анастасия Берендеева, актриса театра «Индиго» три дня принимала участие в мастер — классах и тренингах именитых режиссеров и педагогов под руководством режиссера Льва Эренбурга. В этой группе занятия вели педагоги из РГИСИ (Санкт-Петербург): Ольга Мельник (сценическая речь), Светлана Ваганова (сценическое движение) и сам Лев Эренбург, который преподавал актерское мастерство.

Татьяна Авхимович, помощница режиссера театра «Индиго» приняла участие в режиссерских мастер — классах Виктора Рыжакова, профессора Школы-студии МХАТ, руководителя актерско-режиссерской мастерской, художественного руководителя Центра Мейерхольда, директор театрального фестиваля «Пять вечеров».

Руководители театра приняли участие в проекте «Сквозное действие» Виктора Рыжакова: «Станиславский XXI век. Продолжение», в круглом столе «Новое слово в искусстве. Женщины и дети не допускаются» с известным журналистом Александром Минкиным, который высказал свою непримиримую позицию, причем острой критике подверглись не только молодые режиссеры, но и известные, признанные мастера. Состоялась дискуссия, сторонники традиционного искусства столкнулись с молодыми экспериментаторами, каждый отстаивал свою точку зрения. В продолжении темы участники круглого стола посмотрели фильм «Театральная цензура России» Алексея Никольского. Автор исторического фильма рассказал о том, как важно знать истоки зарождения цензуры, просуществовавшей в России три века, и как важно не допустить ее появления сегодня.

Кроме этого в новосибирском Доме актера состоялись совещания с руководителями культурной отрасли на тему: «Театр-Общество-Государство. Вчера. Сегодня. Завтра» и в обсуждении итогов форума.

Проведение форума совпало с проектом «Золотая маска» в городах России». Представителям «Индиго» удалось посетить спектакли от театральных мэтров: «Сон в летнюю ночь» в исполнении знаменитого театра «Мастерской П.Н.Фоменко» из Москвы, «Унтиловск» в постановке Сергея Афанасьева, спектакль-променад «Время ожидания истекло» и другие.

Всего в Год Театра Союз театральных деятелей проведёт восемь форумов с участием представителей профессионального сообщества всех регионов всех федеральных округов.

Текст: Анна Сидорова

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