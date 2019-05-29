Художники из Томской области могут принять участие в фестивале STENOGRAFFIA

29 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Стартовал прием заявок на участие в юбилейном фестивале уличного искусства STENOGRAFFIA. Авторы, прошедшие отбор, смогут создать свой уникальный арт-объект в Томске и поселках Томской области, сообщают организаторы.

С 27 мая по 14 июня любой начинающий или профессиональный художник может прислать свое портфолио организаторам фестиваля STENOGRAFFIA на почту hello@stenograffia.ru. Авторы, прошедшие отбор, смогут поработать в Екатеринбурге, Омске, Ханты-Мансийске, Ноябрьске, Муравленко, Оренбурге, Томске, Санкт-Петербурге, а также в поселках Томской области Парабель, Каргасок и за полярным кругом в поселках Новый Порт, Мыс Каменный и Тазовском.

STENOGRAFFIA — крупнейшее стрит-арт событие в России, в рамках которого c 2010 года уличные художники превращают невзрачные городские постройки в объекты искусства, опираясь на особенности регионов-участников. Фестиваль наполняет города историями, которыми приятно делиться, а каждый объект становится точкой притяжения и дает людям возможность строить новые отношения со своим городом.

«Мы приглашаем художников. В десятый раз! Все эти годы мы исследовали и покоряли уличное пространство и теперь выходим на новый уровень. Первая ступень отошла. 10 лет. Полет нормальный! Наша команда готова принимать идеи и самые мощные из них воплощать вместе с авторами в разных уголках страны. Все портфолио будут оцениваться по качеству исполнения работ, идеям и умению работать с контекстом городской среды. Нет никаких ограничений по опыту, стилю, полу или возрасту. Стать участником фестиваля может каждый. Именно на нашем фестивале художники воплощают свои первые муралы, робот и нейросеть работают в команде, горожане выходят созидать искусство на родных улицах. И мы обращаемся к художникам: «Всё, что вы несете в мир, – заразительно. Так давайте подарим этому миру прекрасное!» – считает директор фестиваля STENOGRAFFIA Константин Рахманов.

За годы проведения фестиваля создано более 500 уникальных арт-объектов, многие из которых стали рекордными не только для своего региона, но для всего российского уличного искусства.. Фестиваль является партнером Google Art Project и не раз отмечался наградами и премиями как важный и успешный социальный проект, среди них: «Гражданская инициатива», «Серебряный лучник», музей современного искусства «Гараж» и другие.

Подать заявку на участие, ознакомиться с условиями участия и требованиями к портфолио можно на сайте фестиваля: stenograffia.ru, а также на страницах во ВКонтакте, Facebook и Instagram.



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