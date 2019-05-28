Исторической реконструкцией откроет празднование Дня города в Томске

28 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Любовь Борисова

Празднование Дня города будет состоять из тематических блоков «Томск Исторический», «Томск Творческий», «Музыкальный», «Студенческий и Танцевальный», сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В течение всего дня будут открыты экспозиции Музея истории Томска на Воскресенской горе, пройдет фестиваль деревянного зодчества и прозвучат аудиоэкскурсии в муниципальном электротранспорте.

Дневная семейно-развлекательная программа пройдет на площади Ново-Соборной. Гостей праздника ждет концерт детских творческих коллективов, викторины и квесты о Томске, игры и спортивные состязания. Также пройдет показ на большом экране конкурсного видео участников и победителей фестиваля любительских видеороликов о Томске.

В 16.30 начнется концерт «Город над Томью»: на центральной сцене площади Ново-Соборной — выступят кавер-группы с песнями о Томске. Завершит концерт выступление муниципального джаз-оркестра ТГУ-62.

В 20.00 начнется концерт с участием коллективов вузов Томска. Завершат праздник танцевальные номера школы-студии «Юди», шоу-балета «Вавилон» и образцовый хореографический коллектив «Экзерсис».

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