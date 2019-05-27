В Томске задержали главного «вора в законе» региона (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 28 мая 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали «вора в законе», занимающего высшее положение в преступной иерархии региона, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемого задержали при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Томской области с целью раскрытия уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В ходе обысков были произведены обыски и изъяты предметы, документы и электронные носители информации.

Теперь подозреваемому грозит от 8 до 15 лет колонии. По решению суда он находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: 70.мвд.рф

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