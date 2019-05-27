Каменные исторические здания Томска включили в программу по аренде домов за 1 рубль

Томский Обзор / Фото: 28 мая 2019 // Фото: tomsk.ru09.ru

Депутаты думы Томска на очередном собрании во вторник расширили программу «Аренда за рубль», предполагающую льготную арендную плату за муниципальное имущество при условии восстановления исторического облика здания, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала парламента.

Ранее под действие программы попадали лишь объекты деревянного зодчества.

«Учитывая позитивный опыт реализации данной льготы, администрация Томска предлагает распространить правовой режим на все объекты культурного наследия, выполненные из любых материалов», — говорится в материалах гордумы.

Отмечается, что в качестве пилотного проекта для обновленной программы предлагается расселенный многоквартирный кирпичный дом по улице Свердлова, 4 — выявленный объект культурного наследия, который признан аварийным.

Ранее программа «Аренда за рубль» предлагала инвесторам взять в долгосрочную аренду объект именно деревянного зодчества, отремонтировать под собственные нужды и получить льготу по арендной плате на 49 лет. На время ремонта в течение двух лет стоимость аренды будет снижена в 10 раз и составит от 70 до 120 тыс. рублей в год, а после ремонта и до окончания долгосрочной аренды плата составит 1 рубль в год.

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