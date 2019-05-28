Зеленые зоны Октябрьского района в Томске дополнительно обработали от клещей

Томский Обзор / Фото: 28 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Томские предприятия и организации, имеющие собственные земельные участки, привлекаются к противоклещевой обработке территорий, сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо общественных пространств (Белое озеро, Лагерный сад, сквер ССО и др.), расположенных на муниципальной земле, обработаны и частные территории, где жители города проводят время.

В мае проведена обработка территории томских университетов, стадиона Буревестник, областной психиатрической больницы, лагеря «Зорька». В Советском районе Томска одном из первых в городе обработка была выполнена предприятиями-партнерами — АО «Городской Сад» и Томским государственным педагогическим университетом.

В мае в Октябрьском районе противоклещевая обработка была проведена на территории Областной клинической больницы, где проводят время пациенты лечебного учреждения. Также была обработана от клещей территория с зелеными насаждениями, принадлежащая Межениновской птицефабрике в поселке Светлом. Компания «Дом-Сервис ТДСК» провела обработку спуска, ведущего к дому по адресу: ул. А. Крячкова, 21 в микрорайоне Зеленые горки.

Некоторые территории Томска — Лагерный сад, Университетская роща в летний период будут обрабатываться от клещей повторно.

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