На арт-фестивале «мУкА» томичей ждут саунд-перформансы

28 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На фестивале «мУкА. Склады искусства» в Томске пройдет серия саунд-перформансов. Музыканты и диджеи представят новые композиции в стилях эмбиент и электроника, замиксованные с настоящими звуками интересных и значимых для артистов мест города, сообщают организаторы.

Так 31 мая с 21.00 до 22.00 для гостей фестиваля будет играть JUNGERN — это электронная музыка в стиле dark ambient/noise, в основе которой — свободная импровизация. Исполнение не предполагает заранее сделанных заготовок, а является действием здесь и сейчас. Jungern отметился на различных фестивалях (Street Vision, фестиваль «Нового искусства»), успел поиграть с французскими дадаистами и легендарным саксофонистом Сергеем Летовым.

Влад Ридош — инициатор и единственный участник проекта Jungern также был задействован в проектах «Лаборатория Нового Искусства», импровизационный оркестр «Strangelet Ensemble», экспериментальный театр «Категория».



Вечером субботы, 1 июня, на фестивале выступит DJ KATAN — автор музыкальных подкастов «Бесконечной история» и организатор серии мероприятий «Виниловые Танцы».

В воскресенье, 2 июня, томичи смогут послушать HEARTUSER при участии ROMY ROYK. Heartuser — активно-выступающий томский диджей и музыкант. В 2006 году увлекся написанием электронной музыки и с тех пор неустанно покоряет танцплощадки и принимает участие в фестивалях Томска, Новосибирска, Омска, Шерегеша и Кемерово. Romy Royk — томский продюсер электронной музыки, участник Street Vision, Elki Hi-Fi, Zen, автор саунтдрека к мультфильму «Мамонт» (режиссёр Артур Шугуров, 2018).

Музыкальная программа организована при поддержке Street Vision, «Теория Звука» и студии звукозаписи М-АРТ.

Арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» — первый в Томске арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство. Цель проекта — привлечение внимания общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» (ул. Наб. Реки Томи, 27) и создания в нем уникального центра современной культуры в студенческом Томске.

Зрителей ожидают — выставка современных томских художников, лекции кураторов, арт-критиков и урбанистов, архитектурный фотокросс, перформансы и дискуссии, мастер-классы, а также импровизационная музыка и диджейские сеты. В завершении фестиваля все зрители смогут поучаствовать в демонтаже арт-инсталляции.

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